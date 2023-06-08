Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası nisanda 80,8 ton altın sattı /08 Haziran 2023 08:55

Merkez Bankası nisanda 80,8 ton altın sattı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Merkez Bankası, mart ayındaki 15,3 tonluk satışın ardından nisan ayında 80,8 ton altın sattı.

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Dünya Altın Konseyi nisan ayına ilişkin resmi altın rezervi verilerini yayımladı.

Buna göre nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı.

Bu düşüş ise Mart 2022'den bu yana küresel çapta altın rezervlerindeki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, TCMB ise nisan ayında 80,8 ton altın sattı. İlgili haberde bu satışların iç talebe cevap vermek için yapıldığı ifade edilirken, mart ayında da 15,3 tonluk satış yapıldığı hatırlatılarak, TCMB'nin altın rezervlerinin 2 ayda 96,1 ton azaldığı aktarıldı.
Toplam altın rezervi 491,5 tona geriledi

TCMB yılın ilk 2 ayında ise toplam 45,6 tonluk altın alımı yapmıştı. Böylece yılın ilk 4 ayında rezervlerde net 50,5 ton düşüş yaşandı. Toplam altın rezervi de 491,5 tona geriledi.

2022 yılında ise TCMB 147,6 tonluk alım ile dünyanın en fazla altın alımı yapan merkez bankası olmuştu.

Nisan ayında TCMB'nin ardından en fazla altını ise 13 ton ile Kazakistan Merkez Bankası, 2 ton ile Özbekistan Merkez Bankası ve 0,6 ton ile Kırgızistan Merkez Bankası sattı.

Geçen yıl genelinde ise altın alımında TCMB'yi 62 ton ile Çin Merkez Bankası ve 47 tonluk alım ile Mısır Merkez Bankası takip etmişti.
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