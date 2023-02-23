Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası rezervlerinde son iki haftada hızlı erime! /23 Şubat 2023 16:10

Merkez Bankası rezervlerinde son iki haftada hızlı erime!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri son iki haftada 7 milyar dolar eriyerek, 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü.

BU HAFTA 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ERİME
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

TOPLAM ERİME SON İKİ HAFTADA 7 MİLYAR DOLARI BULDU
Böylece bir önceki hafta yaşanan gerilemeyle birlikte iki haftada TCMB'nin rezervlerindeki düşüş 7 milyar dolar oldu.


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