Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini /13 Temmuz 2020 22:27

Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini

Dolarla ilgili olarak açıklanan beklenti anketinin sonuçlarına göre yıl sonu için beklenti bir önceki anket döneminde 6.99 TL iken, bu anket döneminde 7.02 TL’ye yükseldi.

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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.99 TL iken, bu anket döneminde 7.02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,22 TL iken, bu anket döneminde 7.26 TL olarak revize edildi. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10.22'YE YÜKSELDİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 10.22’ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken, bu anket döneminde yüzde 9,33 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.
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