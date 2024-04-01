Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! 1 Nisan itibariyle resmen değişti





Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TCMB tebliğinde, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" denildi.



