Adana'da AKP'li ilçe belediyesi kalmadı,

Adana'da MHP, 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçe belediyelerinin bir kısmını kaybetti; CHP, belediye sayısını 4'ten 9'a çıkardı. AKP'nin ise Adana'da ilçe belediyesi kalmadı.
2019 yerel seçimlerinde Adana'da 8 ilçeyi kazanan MHP'nin bu seçimde belediye sayısı 4'e düştü. MHP'nin, saat 02.00 itibarıyla sandıkların yüzde 86'sından fazlasının açılmasıyla Pozantı, Karaisalı, Sarıçam ve Kozan'ı kazandığı görüldü. Bu sayı 2019 seçimlerinde 8'di.
Adana'da AKP'nin ise hiç ilçe belediyesi kalmadı. 2019 seçimlerinde Tufanbeyli, Aladağ ve Yüreğir'i kazanan AKP, bu seçimde bir ilçe belediyesi bile kazanamadı.
2019 yerel seçimlerinde 4 ilçe belediyesini kazanan CHP, bu 9 ilçe belediyesini kazandı. CHP'nin kazandığı ilçeler şöyle: Aladağ, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Tufanbeyli, Yüreğir, Karataş, Seyhan, Çukurova.
Feke'de ise Yeniden Refah Partisi kazandı. İlçe 2019 seçimlerinde MHP'nin yönetimine geçmişti.
AKP'den CHP'ye geçen ilçeler
2019 yılında AKP'nin adayı Ekrem Keçe'nin yüzde 49,36 oy aldığı Tufanbeyli'de bu seçimde yüzde 51,49 ile CHP'nin adayı Ahmet Aktürk kazandı.
Aladağ Belediyesi'ni 2019 yılında yüzde 53,93 ile AKP'nin adayı Mustafa Akgedik kazanırken bu seçimde yüzde 48,48 ile CHP adayı Kemal Özdemir kazandı.
Yüreğir'de ise AKP dayı Halil Nacar'ın 2019'da yüzde 49.10 oy almıştı. CHP adayı Ali Demirçalı yüzde 40,55 oy alarak belediye seçimini kazanmış oldu.