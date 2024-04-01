Adana'da AKP'li ilçe belediyesi kalmadı,







Adana'da MHP, 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçe belediyelerinin bir kısmını kaybetti; CHP, belediye sayısını 4'ten 9'a çıkardı. AKP'nin ise Adana'da ilçe belediyesi kalmadı.

2019 yerel seçimlerinde Adana'da 8 ilçeyi kazanan MHP'nin bu seçimde belediye sayısı 4'e düştü. MHP'nin, saat 02.00 itibarıyla sandıkların yüzde 86'sından fazlasının açılmasıyla Pozantı, Karaisalı, Sarıçam ve Kozan'ı kazandığı görüldü. Bu sayı 2019 seçimlerinde 8'di.









Adana'da AKP'nin ise hiç ilçe belediyesi kalmadı. 2019 seçimlerinde Tufanbeyli, Aladağ ve Yüreğir'i kazanan AKP, bu seçimde bir ilçe belediyesi bile kazanamadı.





2019 yerel seçimlerinde 4 ilçe belediyesini kazanan CHP, bu 9 ilçe belediyesini kazandı. CHP'nin kazandığı ilçeler şöyle: Aladağ, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık, Tufanbeyli, Yüreğir, Karataş, Seyhan, Çukurova.