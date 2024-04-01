31 Mart seçim sonuçları dünya basınında nasıl yankılandı?

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü yapılan seçimler dünya medyasında da geniş yankı buldu. Yabancı basın, muhalefetin AK Parti ve Erdoğan iktidarına ağır bir darbe indirdiği yorumunda bulundu.



Associated Press: Muhalefet, Erdoğan'ı büyük bir hayalkırıklığına uğrattı



Türkiye'nin ana muhalefet partisi Pazar günü yapılan yerel seçimlerde kilit şehirlerdeki kontrolünü korudu ve diğer şehirlerde de büyük kazanımlar elde ederek, buraların kontrolünü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.



Oylama, beş yıl önceki seçimlerde muhalefete kaybettiği kilit kentsel alanların kontrolünü geri kazanmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesinin bir barometresi olarak görülüyordu. CHP'nin 2019'da Ankara ve İstanbul'da kazandığı zafer, Erdoğan'ın yenilmezlik imajını sarsmıştı.



Türkiye Cumhurbaşkanı için ana savaş alanı, doğup büyüdüğü ve 1994 yılında belediye başkanı olarak siyasi kariyerine başladığı 16 milyon nüfuslu İstanbul'du.



Sonuç, geçen yılki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Erdoğan ve iktidardaki İslami eğilimli Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yenildikten sonra bölünmüş ve moralsiz kalan muhalefet için bir destek oldu.



AFP: İmamoğlu, Erdoğan'a meydan okuyan adam



Pazar günü bir dönem daha seçilmesi beklenen 52 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin şampiyonu ve 2028 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için en büyük umudu gibi görünüyor.



Beş yıl önce devlet başkanına en ağır seçim yenilgisini tattırarak ulusal siyaset sahnesine sansasyonel bir giriş yapan belediye başkanı, 1990'larda kendisi de belediye başkanı olan Erdoğan'ın çabalarına rağmen başarısını tekrarlamaya ve mega kenti elinde tutmaya hazırlanıyor.



Birkaç yıl önce neredeyse hiç tanınmayan İmamoğlu, 2019'da Erdoğan'ın ülkenin en büyük şehri üzerindeki yirmi beş yıllık hakimiyetine son verdi.



Karizmatik bir medya kişiliği olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2022 yılı sonunda Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret ettiği" gerekçesiyle iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılan hükümetin hedefinde.



Türkiye'nin en güçlü siyasi figürlerinden biri olarak gösterilen Erdoğan'a doğrudan rakip olmaktan asla vazgeçmedi.



Reuters: Türkiye'nin yeniden canlanan muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı devirdi



Türkler Pazar günü ülke çapında yapılan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisini cezalandırarak muhalefeti yeniden siyasi bir güç haline getirdi ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanının gelecekteki başlıca rakibi olarak güçlendirdi.



İmamoğlu, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'daki belediye başkanlığı yarışında yaklaşık yüzde 10 puan farkla kazandı.



Analistler, Türkiye'yi yirmi yılı aşkın süredir yöneten Erdoğan ve AK Parti'nin, yükselen enflasyon, memnuniyetsiz İslamcı seçmenler ve İstanbul'da İmamoğlu'nun CHP'nin laik tabanının ötesinde bir cazibeye sahip olması nedeniyle anketlerde öngörülenden daha kötü bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.



2008'de siyasete giren ve analistler tarafından potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olarak görülen eski bir işadamı olan 53 yaşındaki İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın bize olan teveccühü ve güveni gerçekten de ortaya çıktı" dedi.



The Economist: Muhalefet, Erdoğan'a meydan okudu



Türkiye'de muhalefet 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde büyük şehirlerin kontrolünü kazanarak, ülke çapında iktidardaki Adalet ve Kalkınma partisini geride bıraktı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bir darbe indirdi.



Bloomberg: AKP ilk kez CHP'nin gerisinde



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce iktidara gelmesinden bu yana ana muhalefet partisi karşısında sandıkta şok bir yenilgiyle karşı karşıya.



İlk sonuçlara göre, Erdoğan'ın AK Partisi Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ilk kez ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerisinde kaldı.