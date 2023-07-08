Meteoroloji ve AFAD’dan açıklama! 30 ile sağanak yağış uyarısı

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre 30 ilde sağanak yağış bekleniyor.



Müdürlüğün internet sitesinde yapılan açıklamada vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.



Açıklamaya göre sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen illerse şöyle;



Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.



AFAD’DAN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI



AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



*Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir.



*Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın’da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da çok kuvvetli, yer yer şiddetli,



*Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat’ın ve Sivas’ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.



İSTANBUL’A DA UYARI GELDİ



İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise “sarı” kodla yağış uyarısı yapıldı.



Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



DOĞU ANADOLU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz’de fırtına beklendiğini duyurdu.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



FIRTINA BEKLENİYOR



Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz’de ise fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırıp kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini azaltıp akşam saatlerinde tekrar etkisini artırması ve pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.