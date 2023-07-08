Samanyolu Haber /Dünya / Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor /08 Temmuz 2023 20:26

Almanlar Ukrayna'yı savaştan sonra NATO'da görmek istiyor

Almanya'da yapılan ankete göre, halkın önemli bir bölümü Ukrayna'nın savaş bittikten sonra NATO'ya katılması gerektiğini düşünüyor.

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DW'de yer alan habere göre Almanya'da yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olduğunu, ancak bu düşüncedeki Almanların çoğunun bunun savaş bittikten sonra gerçekleşmesini istediğini ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma kurumu YouGov tarafından dpa haber ajansı için yapılan araştırmaya katılanların yüzde 42'si, Ukrayna'nın NATO'ya savaş bittikten sonra katılmasından yana olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 13'ü, Ukrayna'nın bir an önce NATO üyesi olması gerektiğini belirtti. Ankete katılan yüzde 29'u ise Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına tamamen karşı olduğunu ifade etti.

NATO antlaşması, ittifak üyelerinden biri saldırıya uğradığında diğer üyelerin askeri yardımda bulunmasını zorunlu kılıyor. Ukrayna'nın Rusya ile savaş hâlindeyken NATO'ya katılması, antlaşmanın söz konusu maddesinin devreye girmesi anlamına gelecek.

Ankete katılanların yüzde 58'i Rusya ve Ukrayna'nın derhal barış görüşmelerine başlamasından yana olduğunu ifade ederken yüzde 26'sı buna karşı olduğunu söyledi. Yüzde 16'lık kesimse yanıt vermedi.

Söz konusu anket, 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 116 kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi.

Gözler Vilnius'ta

NATO üyesi 31 ülkenin devlet ve hükümet başkanları Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yıllık toplantı için bir araya gelecek. Zirvenin ana gündem maddelerinin başında Ukrayna'nın olası NATO üyeliği geliyor. Vilnius'taki zirveye, NATO üyeliği için Batılı ülkelere baskısını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılacak.

Litvanya ve Polonya gibi NATO üyeleri, savaşın bitmesinin ardından Ukrayna'nın hemen ittifaka kabul edilmesinden yana.

Ancak aralarında Almanya'nın da bulunduğu ülkeler, böyle vaatlerde bulunulmasına sıcak bakmıyor. Bu ülkeler özellikle de NATO üyeliğinin koşulların yerine getirilmesine bağlı olmaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ukrayna uzun yıllardır ülkedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştiriliyor.
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