Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için hava durumu tahminlerini paylaştı.



MGM'nin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, İstanbul çevrelerinde havanın Çarşamba günü yağmurlu olacağı, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği bilgisi yer aldı.



Meteoroloji'nin tahminine göre, Perşembe günü İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu geçmesi, Cuma ve Cumartesi günleri hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA SEYREDECEK"



Meteoroloji'nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı:



* "Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenmektedir.



* Soğuk ve yağışlı havanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."