Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Gün verildi /09 Ocak 2024 20:22

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı: Gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da Çarşamba günü kısa süreli karla karışık yağmur, Cuma ve Cumartesi günleri ise hafif kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için hava durumu tahminlerini paylaştı.

MGM'nin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, İstanbul çevrelerinde havanın Çarşamba günü yağmurlu olacağı, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği bilgisi yer aldı.

Meteoroloji'nin tahminine göre, Perşembe günü İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu geçmesi, Cuma ve Cumartesi günleri hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ALTINDA SEYREDECEK"

Meteoroloji'nin açıklamasının devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

* "Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenmektedir.

* Soğuk ve yağışlı havanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:23