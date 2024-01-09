Sinead O'Connor’ın ölüm nedeni açıklandı

“Nothing Compares 2 U" şarkısıyla dünya listelerinde zirveye oturmasıyla tanınan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçen yıl temmuz ayında hayata veda etti.



56 yaşında Londra’daki evinde yaşamını yitiren Sinead O'Connor’ın ölüm nedeninin “doğal sebeplerden” dolayı olduğu açıklandı.



BBC’nin aktardığına göre Southwark Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada ünlü şarkıcının ölümünün doğal sebeplerden olduğunun kesinleşmesi üzerine bu konu hakkında artık çalışılmayacağı belirtildi.



Açık sözlülüğü ve saçlarını kazımasıyla, toplumsal cinsiyette kadına ilişkin tavırlara doğrudan meydan okuyan O'Connor, 1990'ların başında müzikteki kadın imajını değiştirdi.



"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O'Connor bugüne kadar 10 albüm çıkardı.



O'Connor, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.



İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti ancak Sinead O'Connor adıyla konser vermeye devam etti.



Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.