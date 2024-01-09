CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı reddedildi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ın TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği karara tepki göstermiş; konuya ilişkin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.





CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin TBMM'yi olağanüstü toplama talebinin reddedildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, "Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı.. Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.