Metropolis kazılarında bulundu: İşte o yapı...

Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen İzmir'de bulunan "Metropolis Antik Kenti" kazı çalışmalarında gelişmiş mühendisliğe sahip yeni bir yapı bulundu.





Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında, yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji projesinin 2019 alan kazı çalışmalarında daha önce bilinmeyen yeni bir yapı bulundu.





Kazı çalışmasında yapılan araştırmalar sonucu yaklaşık 400 metrekarelik alana inşa edilen bina, Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında "Ana Tanrıça Kenti" Metropolis’te ihtişamlı bir yaşamın izlerini taşıdığını işaret ediyor. Çok iyi korunmuş durumda bulunan bina, kentte yaşayan ustaların ileri düzeyde mimarlık ve mühendislik bilgisine sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.





M.S. 4.-5. yüzyıllarda inşa edilen Metropolis Balneumu’nun, küçük mekânları ve ancak bir aileye hizmet verebilecek kapasitesi ile varlıklı bir Metropolisli’nin ya da Metropolis’te yaşayan bir yöneticinin mülkü olduğu tahmin ediliyor.





Yeni bulunan binanın içinde, Metropolis’teki iki büyük hamam kompleksinin aksine, özel kullanıma hizmet eden ve “Balneum” olarak adlandırılan küçük bir hamam keşfedildi. M.S. 4.-5. yüzyıllarda inşa edilen Metropolis Balneumu’nun, küçük mekânları ve ancak bir aileye hizmet verebilecek kapasitesi ile varlıklı bir Metropolisli’nin ya da Metropolis’te yaşayan bir yöneticinin mülkü olduğu tahmin ediliyor.

Balneum’un mermer avlusunun bir yanında en çok 3-4 kişinin kullanabileceği bir havuz bulunuyor. Bu havuzdan, tamamı renkli mermerlerle kaplanmış havuzlu ön odaya geçiliyor. Bu oda dar bir kapı ile girilen ılık odaya geçişi sağlıyor. Buradan da Balneum’un merkezi yıkanma kısmı olan ve içinde küvet şeklinde 2 ya da 3 yıkanma bölmesi bulunan en sıcak odasına geçiliyor.





Bu odanın yanında yine ısıtılan, ancak hiçbir su bağlantısı olmaması sebebiyle ıslak mekân olarak değerlendirilmeyen bir başka oda bulunuyor. Bu odanın günümüzdeki saunalar ile karşılaştırılabilecek bir terleme odası olduğu düşünülüyor. Kazı ekibi, sıcak oda ile birlikte, günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce mekânın yerden ve duvardan ısıtıldığını gösteren, eşine az rastlanır mühendislik harikası sistemi de sağlam olarak tespit etti.





"Antik çağlarda bizlerle aynı toprakları paylaşan insanların hayatlarına bir pencere açılıyor"





Sabancı Vakfı’nın Metropolis Antik Kenti kazılarına 16 yıldır destek verdiğini hatırlatan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kültürel mirasımıza sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında desteklediğimiz Metropolis kazı çalışmalarında, 2019 yılında ortaya çıkan ihtişamlı yeni bina, bu binada yer alan özel hamamın gelişmiş ısıtma sistemi; bundan 1500 yıl önce Ana Tanrıça Kenti’nde, ismine yakışır biçimde son derece gelişmiş mühendislik faaliyetleri gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. Antik çağlarda bizlerle aynı toprakları paylaşan insanların hayatlarına bir pencere açılıyor. Her yıl bu pencereden bakmanın heyecanını yeniden yaşıyoruz” diye konuştu.









Metropolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek de Metropolis’te 2019 yılında gerçekleştirdikleri kazılarda ortaya çıkan buluntularla, 1500 yıl önce Anadolu’da ne kadar gelişmiş medeniyetlerin yaşadığını bir kez daha kanıtlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek; “Balneum’da keşfettiğimiz gelişmiş ısıtma sistemi, kentin ve kent halkının o dönem yaşamına dair önemli ipuçlarını ortaya koyuyor. Kentin ileri gelenlerinden birine ait olduğunu düşündüğümüz özel hamam yapısı, bugün dahi çok gelişmiş kabul edebileceğimiz bir ısıtma sistemine sahip olduklarını, temiz ve kirli suyun birbirine temas etmeden geçmesini sağlayan bir mühendislik çalışması yapıldığını gösteriyor” dedi.