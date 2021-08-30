Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll Araştırması sonuçları açıklandı /30 Ağustos 2021 19:44

Metropoll Araştırması sonuçları açıklandı

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden kısa süre sonra ülkede kontrolü sağlayan Taliban örgütüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “görüşürüz” ve Taliban’dan “Türkiye müttefikimiz” yönünde gelen açıklamalar tartışılırken, Metropoll Araştırma Şirketi’nden yeni bir araştırma geldi.

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Metropoll, Türkiye halkının Taliban yönetimine bakışını araştırdı. Araştırmada katılımcılara “Taliban rejiminin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesini nasıl karşıladınız? sorusu yöneltildi.

Bu soruya katılımcıların 65,8’i “olumsuz” yanıtını verdi. Yüzde 9,6’ı “olumlu” derken, yüzde 24,7 “fikrim yok/cevap yok” dedi.Olumsuz yanıtı veren seçmen dağılımına bakıldığında AKP’li seçmenin 54,9’u bu grupta yer alıyor. AKP'lilerin yüzde 14,4’ü ise olumlu baktığını söyledi.

CHP’li seçmenin yüzde 77’si, İYİ Parti’nin yüzde 77,9’u, HDP’nin yüzde 84,4, MHP’nin yüzde 76’sı ve SP’nin yüzde 71,2’si Taliban’a olumsuz baktığını belirtti.
 
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