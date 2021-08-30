Metropoll Araştırması sonuçları açıklandı

Metropoll, Türkiye halkının Taliban yönetimine bakışını araştırdı. Araştırmada katılımcılara “Taliban rejiminin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesini nasıl karşıladınız? sorusu yöneltildi.







Bu soruya katılımcıların 65,8’i “olumsuz” yanıtını verdi. Yüzde 9,6’ı “olumlu” derken, yüzde 24,7 “fikrim yok/cevap yok” dedi.Olumsuz yanıtı veren seçmen dağılımına bakıldığında AKP’li seçmenin 54,9’u bu grupta yer alıyor. AKP'lilerin yüzde 14,4’ü ise olumlu baktığını söyledi.





CHP’li seçmenin yüzde 77’si, İYİ Parti’nin yüzde 77,9’u, HDP’nin yüzde 84,4, MHP’nin yüzde 76’sı ve SP’nin yüzde 71,2’si Taliban’a olumsuz baktığını belirtti.