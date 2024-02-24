MHP standını ziyaret etmek isteyen İmamoğlu'nun üstüne yürüdüler

İmamoğlu gerginlik çıkması üzerine "Az sakin olun" derken görüntülerde yer alan Karaalioğlu "Geri çekil. Görüntüyü kapatır mısınız?" ifadelerini kullandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart Yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sancaktepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.İmamoğlu ziyaret esnasında MHP'nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile seçim çalışmalarında MHP standını ziyaret edip başarılar dilemek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun arasında gerginlik yaşandı.İmamoğlu, dün Sancaktepe’ye yaptığı ziyarette AKP mitingini ziyaret etmişti. AKP'lilerin İmamoğlu'nu partilerine üye yapma teklifinde bulunması gülüşmelere neden olmuştu.