Çiller mağduru konuştu: Gizli kapaklı yapıldı

Kadın ve doğum hastalıkları uzmanı olan ve İngiltere’de yaşayan Dilek Marangoz ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"ARSANIN ÇİLLER AİLESİNE GEÇTİĞİ DAHA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR"



Turhan Çömez, Dilek Marangoz'un mağduriyetiyle ilgili "Yıllar önce, çok uzun zaman diliminde alınmış bir arsa. Dedesi tarafından satın alınmış. Yatırım amaçlı. 1980'li yıllarda alınmış bir arsa. Yıl 1995, Çiller başbakan. Belli ki kafasında orayla ilgili hayal var, bir arzu var. Garip bir şekilde bu arsaya bir orman vasfı iddiasıyla 'Satılamaz' kaydı konulmuş ve arsa satılamıyor. Fakat Dilek Hanım'ın dedesinin ölümünden birkaç gün önce, apar topar bir satış gerçekleşiyor ve satış 9.5 milyon liraya gerçekleşiyor. Bu arsanın Çiller ailesine geçtiği daha sonra ortaya çıkıyor" dedi.



"BUNUN ALTINDA BİR SÜRÜ ŞÜPHELİ VAR"



Çiller mağduru Dilek Marangoz ise konuyla ilgili şunları söyledi:



* "Dedem vefat ettikten sonra, arsanın satıldığını öğrendik. Gayet varlıklı bir insandı. Ek hastalıkları da vardı, yürümekte ve konuşmakta zorlanıyordu.



* Bildiğim kadarıyla bu arsa 9,5 milyon TL, o günün dolar üzerinden fiyatıyla 1 milyon 250 bin dolara satıldı. Çok şaşırdık. Çok gizli kapaklı yapıldı. Hatta biz şüphelendik. Bu arsa satıldı ve dedem 3-4 gün sonra vefat etti. Nasıl olabiliyor da bu kadar yaşlı, kanser hastası bir insan ölüm döşeğindeyken bir arsa satıyor? Bunun altında bir sürü şüpheli var, ekranda konuşulmaz tabii ama.



* Dedem bu arsayı 1987 yılında yatırım amaçlı olarak alıyor. Fakat o dönemde bu arsanın üzerinde bir satılamaz şerhi yok. İlginç olan şudur ki 1995 yılında birden bire bu arsaya satılamaz şerhi konduruluyor. Tabii bu dönem başbakan kim, kim belediye başkanı bunları buluruz. Ama nasıl oluyor da üzerinde satılamaz şerhi olan bu 30 dönüme yakın arazi, 2021 yılında dedemin ölümünden 2-3 gün önce satılıveriyor?



* Değer biçemiyor birçok insan. Metrekaresi dolar üzerinden satılıyor. Bunun üzerine yapılacak projeye göre belirleniyor. Bize ekspertizlerin söylediği bu. Bugünkü değerleri bunların 10 milyon dolardan tutun da 30 milyon dolara kadar çıkar. 1,25 milyon dolara satılan arazi, bugün 10 milyon ila 30 milyon dolar arasında değişiyor."



"DAVALIYA TESCİLİN İPTALİ ŞEKLİNDE BİRTAKIM YAZILAR VAR"



Dilek Marangoz, İpek Özbey'in "Hukuken geldiğiniz nokta neresi?" sorusunu da "Avukatlarımız bu konuyu takip ediyorlar. Nihayetinde bir satış yapılmış fakat bizim de tapudan edindiğimiz bilgiye göre… Davalar sonucunda davalıya tescilin iptali şeklinde birtakım yazılar var. Ben hukukçu olmadığım için yanlış bilgi vermeyeyim. Ama eminim avukatlar bu saçmasapan satışın bir şekilde çaresine bakacaktır" şeklinde yanıtladı.



İMAMOĞLU, ÇİLLER'İN KURUM'A NEDEN DESTEK OLDUĞUNU ANLATMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in "İstanbul aradığı heyecanı Murat Kurum'la buldu" sözlerine yanıt vermişti. İmamoğlu, şunları söylemişti:



* "Seçim süreci, zaman yaklaştıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Bir hanımefendi geçmiş dönemlerde bu ülkeyi başbakanlık bir hanımefendi bir açıklama yapmış. Ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan, desteğini rakibim sayın Kurum'a demiş. Niye? Depremi, kentsel dönüşümü çözermiş, yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum.



* Niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı, onun için destekliyor. Sarıyer'de 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı. Biz de ısrarla dava açtık. Orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin. Destek vereceği yeri biliyor. Bana niye destek versin? Tabii vermez. O, rant kazanmasına sebep olmuş. Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum.



* Bir Allah'ın kulu diyemez ki, Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı. Sağlamam. Ama ben milletime rant da sağlarım. Hizmet de veririm. Milletin parasını millete dağıtmakta maharetliyim. Fark şu; o bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım bir. O, bir kişiye hesap verir. Ben 16 milyona hesap veririm. O, önce bir kişi memnun mu mutlu mu ona bakar. Ben 16 milyon insanın yüzüne bakarım. Biz onların rant kapılarını kapatmaya devam edeceğiz."