Galatasaray TFF'yi istifaya davet etti: Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi...

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından resmi siteden bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılılar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi toplumun bölünmesini sağlamakla suçladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."

Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,



Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,



Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,



Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,



Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,



TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"

