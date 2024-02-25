Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Tarihe geçecek rezillik! /25 Şubat 2024 01:13

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Tarihe geçecek rezillik!

Fenerbahçe yönetiminde Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, Icardi için isim vermeden 'PFDK'nın sevki tarihe geçecek bir rezilliktir' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oldukça gergin tamamlanan maçın ardından konuan Baki, TFF'yi ve Galatasaray'ı hedef alan sözler sarf etti. İşte Selahattin Baki'nin açıklamalarından satır başları:

'1 SANİYE İÇİNDE ÇARK ETTİ'

"Direkt konuya girmek istiyorum. 2 tane net penaltı pozisyonumuz maalesef bir kez daha hakemler tarafından verilmemiştir. Ferdi'nin pozisyonunda hakemin vücut lisanına insanlar dikkatli baksın. Penaltıyı verir gibi bir refleks gösterirken 1 saniye içinde çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı."

'BİR OPERASYONUN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ'

"Takım, şampiyonluk isteyen ve şampiyonluk kovalayan bir refleks gösterince bir facianın, bir operasyonun eşiğinden dönüldü. Bu iki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, şurada çok az maç kaldı, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz."

'GÖNÜLSÜZ ŞEKİLDE SEVK YAŞANDI'

"Başka bir gündem olan konu var. Bu da önemli. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ye sevki ve PFDK'ye sevk edilme şekli. Normalde yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür pozisyonlarda, hareketlerde direkt PFDK'ye ve tedbirlik sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki şekilde, gönülsüz şekilde sevk yaşandı.''

'TARİHE GEÇECEK REZİLLİK'

Bu sefer tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Burada ne şiş yansın ne kebap herkese yaranma zihniyetinin olduğunu tahmin ediyorum. 'Nasıl olsa PFDK'ye sevk ettik, en alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim, durumu kurtaralım'ı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu TFF'nin PFDK'ye verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde. Daha önce ciddi ve hatrı sayılı cezalar oldu benzer pozisyonlarda. Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi federasyonunun beyni ve kalbi çelişiyor. Artık bu son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz, akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar."

'GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM'

Galatasaray'ın 'Utanmazlar' açıklamasına da değinen Baki,  ''Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik tek kelimeyle" ifadelerini kullandı.
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