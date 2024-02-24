İsmail Kartal: Çağlar ile konuştum 'penaltı' dedi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maça damga vuran penaltı pozisyonu ve Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu'nun sözlerine karşılık veren Kartal, ''Başka verilmeyen net penaltımız var'' ifadelerini kullandı. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...





"Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum"





"Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.""3 defansif orta sahayla çıkmadık. 1.5 savunma, 1.5 hücum anlayışıyla çıktık. Golün haricinde bir tane net pozisyonları var mı? Bizim 8 tane var. Son dakika penaltı ile gol geldi. Maç sonunda Çağlar ile konuştum. 'Ne diyorsun' dedim, 'Eline çarptı net penaltı, eline çarpmasa arka direkte ben vuracaktım' dedi. Hadi bu penaltının haricinde bizim başka verilmeyen net penaltımız var. Buna cevap verecekler mi?''"Rade Krunic bu değil. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. Ferdi Kadıoğlu, idmanlarda bizim orta alanda da denediğimiz bir oyuncu. İlk yarı önde basamadık ama ikinci yarı tamamen önde bastık. Fred geldiği zaman... Biz maç maç düşünüyoruz, orada oynayan oyuncularımız iyi oyuncular."