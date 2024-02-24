Samanyolu Haber /Dünya / İklim aktivistlerine müdahale: 300 kişi gözaltına alındı /24 Şubat 2024 22:25

İklim aktivistlerine müdahale: 300 kişi gözaltına alındı

Hollanda’da çevre aktivistleri, otoyolu trafiğe kapattı. Polisin müdahale ettiği eylemde 300’den fazla kişi gözaltına alındı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 300'den fazla çevre aktivisti, fosil yakıt endüstrisinin finanse edilmesine tepki göstermek için A10 otoyolunu trafiğe kapattı.

Extinction Rebellion isimli aktivist grubu tarafından düzenlenen protestoya polis 2 saat içinde müdahale etti.

Göstericiler dağıtılırken 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Grup, Aralık 2023’te de aynı otoyolu kapatmıştı.



Amsterdam’da belediye meclisi daha önce iklim aktivistlerine A10'da gösteri yapmamaları için çağrı yapmıştı.

Belediye Başkanı Femke Halsema, Extinction Rebellion A10'u bir kez daha kapatırlarsa "farklı davranacaklarını” söylemişti.

Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz de polis ve savcılığın yol kapatma gibi aksamaya yol açan gösterilere karşı daha sert bir tavır almaya başlayacağını söylemişti.

Extinction Rebellion grubu üyeleri, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla farklı ülkelerde eylemler düzenliyor.
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