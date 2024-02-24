Galatasaray'dan Fenerbahçe için olay paylaşım: Utanmazlar!

























Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin saha içinin yanı sıra saha dışındaki tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.Sarı-lacivertlilerin 90+6'da attığı golle kazandığı Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Kulübü sosyal medyadan paylaştım yaptı.X'ten yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için yaparak "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" denildi.1-1 devam eden mücadelenin uzatma bölümü oynanırken Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kaleciye takılırken, seken topu filelere gönderip takımına galibiyeti getirdi.Maça damga vuran o pozisyonda geceye damga vurdu. Kasımpaşa cephesi Yunus Emre'nin topa elle teması olmadığını belirterek uzun süre itirazlarda bulundu. Maçın ardından sahaya giren Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.