Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Fenerbahçe için olay paylaşım: Utanmazlar! /24 Şubat 2024 21:42

Galatasaray'dan Fenerbahçe için olay paylaşım: Utanmazlar!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin saha içinin yanı sıra saha dışındaki tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Sarı-lacivertlilerin 90+6'da attığı golle kazandığı Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Kulübü sosyal medyadan paylaştım yaptı.

X'ten yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için yaparak "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" denildi.



NELER YAŞANDI?

1-1 devam eden mücadelenin uzatma bölümü oynanırken Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kaleciye takılırken, seken topu filelere gönderip takımına galibiyeti getirdi.



KASIMPAŞA CEPHESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Maça damga vuran o pozisyonda geceye damga vurdu. Kasımpaşa cephesi Yunus Emre'nin topa elle teması olmadığını belirterek uzun süre itirazlarda bulundu. Maçın ardından sahaya giren Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'dan Fenerbahçe için olay paylaşım: Utanmazlar! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:19