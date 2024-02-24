Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 90+6'da geçti: 2-1

Kasımpaşa'nın sol kanattan kazandığı kornerde Aytaç ortaasını yaptı. Ön direkte iyi yükselen Porozo kafa vuruşunda topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.





Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 82 Fall, Dk. 90 Thomas (Kasımpaşa), Dk. 54 İsmail Yüksek, Dk. 84 Djiku (Fenerbahçe)





Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.





Kulüp yarın her iki futbolcunun sakatlıklarıyla ilgili bilgilendirme yapacak.





Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 2. maçını kazanan Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.Yüksek tempoda başlayan ilk yarıda iki takım da bol pozisyon yakalamasına rağmen skoru değiştirecek golleri bulamadı.İkinci yarıda Kasımpaşa, Porozo'nun golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. 64'te Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın şık frikik golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+6'da Batshuayi kaydetti. Penaltıda kaleci Ali Emre'ye takılan Belçikalı forvet, seken topu filelere gönderip durumu 2-1 yaptı.Fenerbahçe'de 84. dakikada sarı kart gören Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından 70 puana çıkan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4 maç sonra yenilen Kasımpaşa da 39 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.27 Şubat salı günü Türkiye Kupası'nda Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, ardından ligde Hatayspor'a konuk olacak. Kasımpaşa da sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.Yayın sol gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu barajından üzerinden geçirip köşeden filelere gönderdi: 1-1.Mert Hakan bu golle Süper Lig kariyerinde ilk kez frikikten fileleri havalandırmış oldu.90+4'te Emre Gedik'in ceza sahasında topa elle teması nedeniyle VAR odası hakemi uyararak pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen Cihan Aydın penaltıyı verdi.90+6'da penaltının başına geçen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci çıkardı. Batshuayi kaçan penaltıda önüne seken topu yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 2-1.Stat: ÜlkerHakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet NarinçFenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 60 Szymanski), Cengiz Ünder (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Batshuayi)Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Sadiku (Dk. 78 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Fall (Dk. 86 Rochinha), Hajradinovic (Dk. 86 Thomas), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan)Goller: Dk. 58 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 64 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+6 Batshuayi (Fenerbahçe)12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in arka direğe yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Ali Emre'nin son anda çeldiği top boşta kaldı, Cengiz altı pas içinde zor pozisyonda meşin yuvarlağa dokundu, top üstten dışarıya çıktı.14. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Aytaç gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.23. dakikada Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta altı pas önüne gelen topa Djiku kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.35. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic, Kasımpaşa ceza sahasında uygun pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını attı. Mert Hakan'ın ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.42. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışına açılan topu Aytaç Kafa ile kale içine doldurdu, Omeruo'nun kafasıyla dokunduğu topu kaleci Livakovic son anda kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı.58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas içinde iyi yükselen Porozo kafa ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.64. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan'ın kullandığı frikikte top köşeden ağlara gitti: 1-1.80. dakikada Fenerbahçe ikinci golüne yaklaştı. Tadic'in Fenerbahçe yarı sahasından, Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği topa hareketlenen Batshuayi ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol etti. Batshuayi'nin sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruş sonrasında hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu. Hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanmak için Batshuayi topun başına geçti. Batsuhayi'nin penaltısında kaleci Ali Emre soluna gelen topu kurtardı, boşta kalan meşin yuvarlağı Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Joshua King'in yanı sıra riske edilmeyen Fred, maç kadrosuna dahil edilmezken, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel de kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndüğü, İrfan Can Kahveci'nin de Rize deplasmanında adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.Kasımpaşa karşılaşması öncesinde stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, şarkılar eşliğinde maç saatini bekledi.Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.