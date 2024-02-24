Kızıldeniz'de yeni kriz kapıda: Yemen hükümeti yardım istedi

Sözcü'de yer alan habere göre Yemen hükümeti, İran destekli Husiler tarafından vurulan İngiliz gemisi Rubymar'ın neden olduğu çevre kriziyle mücadele için yardım talebinde bulundu.



Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Husiler tarafından vurulan ve büyük yara alan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adaları'na yöneldiği belirtildi.



Gemi mürettebatının kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edildi.



Açıklamada, krizle başa çıkmak için acil durum planı geliştirmek üzere bir kriz masası oluşturulduğu ancak sınırlı imkanlardan dolayı bunun desteklenmeye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



AMONYAK VE YAĞ TAŞIYORDU



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.



SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.



"Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini" savunan Seri, "Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini" kaydetmişti.



KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR



Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki" gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.



Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.