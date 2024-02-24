Bitcoin efsanesi devam ediyor... Mucidi olduğunu iddia etmişti ama...

Ve şimdi de Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia eden biri, kendini kanıtlamaya ve hatta yazışmalar sunarak tüm dünyayı etkisi altına alan bu para birimi üzerinde hak talep ediyor.





Bu hafta, ilk ortaklarından bazıları Londra'daki bir mahkeme salonundaki tanık kürsüsüne çıktılar. Ve Wright'a karşı ifade verdiler.







Son yıllarda ekonomiye damga vurmayı başaran Bitcoin furyası bundan aslında sadece 15 yıl önce ortaya çıktı. Satoshi Nakamoto isimli biri ya da birileri, metzdowd.com adlı sitede "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" başlığıyla yayınladığı yazıda elektronik para birimi olarak Bitcoin'i anlattı.Makale, Bitcoin'i bir para birimi olarak tanıtırken blockchain teknolojisinin temellerini açıkladı. Bu, yalnızca dokuz sayfa uzunluğunda, akademik tarzda yazılmış, özet, giriş ve sonuç içeren kısa bir makaleydi; ancak nakitsiz ödemenin temelini attı.Makale tüm dünyaya damga vursa da bugün hâlâ kimse Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu çözemedi.Bitcoin, hakkında neredeyse hiçbir şeyin bilinmediği gizemli bir figür olan Satoshi Nakamoto tarafından icat edildi. On beş yıl önce Satoshi, bir grupla elektronik para sistemi fikrini hayata geçirdi.Craig Wright da yıllardır Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğunu iddia ediyor ve bu hafta Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde Nakamoto'nun ilk işbirlikçileri kürsüye çıkarak bu iddialarla ilgili ifade verdi.Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright, 2016 yılından bu yana Satoshi olduğunu iddia ediyor. İddia geniş çapta tartışılıyor ancak Wright'ın Bitcoin üzerinde fikri mülkiyet hakları oluşturmak amacıyla geliştiricilere açtığı bir dizi davada iddiaları üzerindeki şüpheleri artırıyor. Ayrıca Wright davayı kazanırsa geliştiricilerin Bitcoin kod tabanı üzerinde çalışmasını engelleyebilir.Bu ayın başlarında İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde, Wright'ın Bitcoin'in yaratıcısı olduğu iddiasına karşı çıkan bir dava başladı. Dava, Wright'ın Satoshi olmadığını beyan eden Crypto Open Patent Alliance (COPA) adlı kripto şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından açıldı. COPA, Wright'ın ileri sürdüğü kanıtları uydurduğunu ve tutarsızlıklar ortaya çıktıkça hikayesini değiştirdiğini iddia ediyor. Ve ilk bitcoincileri de bunu kanıtlamak için yardıma çağırdı.İfade verenler arasında her biri Bitcoin'in gelişimine yön veren Adam Back, Mike Hearn, Martti Malmi ve Zooko Wilcox-O'Hearn de vardı.Davanın başlarında Wright, yanlış beyan iddiasını reddettiği, yedi günlük bir çapraz sorguyla karşı karşıya kaldı. COPA, bitcoinciler tarafından sağlanan kanıtların hikayeyi çürütmeye yardımcı olacağını umuyor.2008 yılında Satoshi, Bitcoin sisteminin tasarımını tamamlarken, bunu niş bir topluluğa sundu. Bitcoin hakkındaki tartışmalar, devletten ayrılmış bir para sistemi fikrinden hoşlanan anarşistler ve özgürlükçüler gibi uç noktalara sıçradı.Ardından da bir grup Satoshi'ye yardım etmek için bir araya geldi. Back'in mahkemede tanımladığı gibi, teknolojinin olumlu değişim için bir araç olduğuna dair bir inancı paylaşıyorlardı. Satoshi'nin ortadan kaybolmasının ardından 2011'de Bitcoin'i ilerlettiler.Bilgisayar bilimcisi Marti Malmi de çarşamba günü yaptığı konuşmada Wright'ın Malmi'nin Nakamoto ile etkileşimi hakkında öne sürdüğü tarihlere itiraz etti. Malmi daha sonra Nakamoto ile olan e-postalarını X'te yayınladı.COPA'nın ifade için çağırdığı isimler Bitcoin'e ayrıca damga vurdu. Back, Hashcash adında bir öncü teknoloji yarattı ve teknik incelemenin taslağını hazırlarken Satoshi ile yazıştı. Satoshi, Malmi'yi eğitim materyallerine ev sahipliği yapan Bitcoin.org'un küratörlüğünü yapmakla görevlendirdi. Hearn, Bitcoin kod tabanına ilk katkıda bulunanlardan biriydi. Ve Wilcox-O'Hearn, Bitcoin hakkında blog yazan ilk kişiler arasındaydı. Bitcoin furyası dünyaya yayıldıkça da bu kişiler kripto çevrelerinde saygı görmeye başladı.Bitcoin yatırımcıları, Wright'ın hukuk danışmanı Lord Anthony Grabiner ve Craig Orr tarafından çapraz sorgu için kürsüye çağırıldılar.Grabiner, Wright'ın yanıtlarının uydurma olduğunu öne sürdü.15 Mart'a kadar nihai sözlü savunmaların dinlenmesi planlanan duruşmanın kapanış aşamalarında Wright, duruşmanın başında mahkemeye sunduğu diğer belgelerle ilgili soruları yanıtlamak için kısa süreliğine kürsüye dönecek.Wright'ın lehine verilecek bir karar, Bitcoin'in gelecekteki gelişimine ilişkin sonuçlarından ayrı olarak, onun geçmişini de yeniden çerçevelendirecek.Wilcox-O'Hearn, "Satoshi tamamen benim kahramanımdı, hâlâ da öyle. Satoshi'nin benim ve diğer insanlar için ne anlama geldiğini seviyorum” dedi.Back ise Satoshi'nin gerçek kimliğini keşfetmekle uzun zamandır ilgilenmediğini söyledi: "Yıllar boyunca Satoshi'den geldiğini iddia eden birçok e-posta aldım. Artık onları okumayı bıraktım.”