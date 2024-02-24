MHP’li vekilden tehdit: Gözleri yerinden sökeriz

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, partisinin Sütçüler ilçesinde düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada dikkati çeken ifadeler kullandı.



Parti ismi telaffuz etmeden muhtarların tehdit edildiğini söyleyen Sönmez, “Arkadaşım, ittifak diye bir şey var ya. Biz DEM’li değiliz, bizi DEM’li gibi gören gözleri yerinden sökeriz” dedi.



"ELİ KIRMAM, KOPARTIRIM"



Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sosyal medya platformu X’te paylaştığı videoya göre Sönmez, özetle şu ifadeleri kullanıyor:



- "Tabii ki bir seçime giriyoruz. Herkes yarışacak, bu bir yarış. Muhtarlara yapılan tehditlere eyvallah. Eyvallah da diyemeyiz ama eyvallah. Ama bizim kutsalımız, Türk'ün kutsalı, MHP’nin kutsalı, ülkücülerin kutsalı üç hilale dokunacak eli, indirecek eli... Bunu iyi dinleyin. Kırmayız, yerinden kopartırız. Birileri desin ki tehdit etti, birileri desin ki doğruyu söyledi. Bu bayrağı asıldığı yerden, yani TOKİ’nin oradan indirecek eli kırmam, kopartırım.



- Şimdi tabii bir korku sancaktarlığı yapmışlar. Giderseniz şöyle yaparız, olursanız böyle yaparız. Sizin gücünüz ne? Bizim bastırılmış duygularımızı ortaya çıkartmayın. Bizim kutsalımıza, Türk’ün kutsalına dokunacak eli kopartırım.



"BİZ İSTEMESEK KAPIDAN DIŞARI ÇIKAMAZSIN"



- Hiç korkmayın. Biz istemesek kapıdan dışarı çıkamazsınız. Biz ülkücüler istemesek kapıdan dışarı çıkamazsınız. Bu sözümün anlamı büyüktür. Arkadaşım, ittifak diye bir şey var ya. Biz DEM’li değiliz, bizi DEM’li gibi gören gözleri yerinden sökeriz.



"DEDİĞİMİ YAPARIM"



- Şimdi diyeceksiniz ki “bu vekil geldi, savurdu savurdu gitti.” Ben savurmam. Ben yapacağım dediğimi yaparım, herkes haddini bilecek.



"EŞİMİZLE DOSTUMUZLA TEHDİT ETMEYİN"



- Ben 2023 seçimlerinde şunu dedim ben: Sizde bir oy hakkım varsa bu oyu bana değil, sayın Cumhurbaşkanına verin dedim. Her programda söyledim ama bayrağımıza da dokunmayın. Dokundurtmayız. Eşimizle dostumuzla tehdit etmeyin, ettirmeyiz."



