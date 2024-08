MHP'den CHP'ye 'Can Atalay' itirazı: 'Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen tahliye edilemeyen Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplandı.



TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada AKP'li Alpay Özalan'ın saldırısına uğramasıyla başlayan şiddet sarmalında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yaralandı.



İlk olarak Bekir Bozdağ'ın; AKP'li vekillerin saldırısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefon etmesi üzerine Numan Kurtulmuş'un başkanlık yaptığı oturumdan herhangi bir sonuç çıkmadı.



Bunun üzerine CHP an Atalay hakkında AYM tarafından verilen son kararın, Meclis'te doğrudan okutulması için TBMM Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını ifade etti.



MHP'DEN CHP'YE CEVAP NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA



Bunun üzerine MHP cephesinden gelen son açıklama dikkat çekti. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, tatil sırasında toplanan Meclis'in toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını söyledi. Yıldız, bu durum hakkında "Bir hakkın suistimalini anayasa da,kanun da himaye etmez" dedi.



Yıldız'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatili yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı sistemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.



Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. (Anayasa Hükmü)



Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz. Bir hakkın suistimalini anayasa da kanun da himaye etmez."