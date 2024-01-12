Samanyolu Haber /Ekonomi / Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu /12 Ocak 2024 09:00

Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Microsoft uzun bir aradan sonra Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.

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Talep düşüklüğü beklentileri nedeniyle Apple hisseleri 2024'e son yılların en kötü başlangıcını yaptı. Bu da Microsoft'un gerisine düşmesinde en büyük etken oldu.

Yapay zeka alanında yaptığı girişimler nedeniyle yatırımcıların ilgisini çeken Microsoft'un hisseleri yeni yılda yüzde 1,5 artarak 2,888 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

Apple ise yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 2,887 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi.

Apple böylece piyasa değeri bakımından 2021'den bu yana ilk kez Microsoft'un altına düşmüş oldu.

Son kapanışlara bakıldığında Kaliforniya merkezli Apple'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 3,3 oranında düşerken, Microsoft'ta yüzde 1,8'lik artış görüldü.

Apple'ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone satışlarının özellikle Çin'de zayıf kalacağına dair endişeler, hisse performansını olumsuz etkiliyor.

Yatırım aracı kuruluşu Redburn Atlantic, müşterilerine gönderdiği bilgi notunda "Çin önümüzdeki yıllarda şirket performansını olumsuz etkileyebilir" diyerek, yeniden canlanan Huawei rekabeti ve Apple üzerindeki baskıyı artıran Çin-ABD gerilimlerine işaret etti.

Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3 milyar 81 trilyon dolarla zirve yapan Apple'ın hisseleri, geçen yılı yüzde 48 kazançla kapattı.

ChatGPT yapımcısı OpenAI yatırımı sayesinde 2023'te agresif bir şekilde yapay zeka destekli araçları piyasaya süren Microsoft hisseleri ise geçen yıl yüzde 57 değer kazandı.
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