Başörtüsünü 'kötü' taktıkları için tutuklandılar!

Burka kararnamesi

Taliban, 2021'de iktidara gelmesinin ardından Mayıs 2022'de, kadınların sadece gözlerini göstermelerini isteyen; 1996-2001 yılları arasında Taliban'ın önceki yönetimi sırasındaki kısıtlamalara benzer şekilde tepeden tırnağa burka giymelerini tavsiye eden bir kararname yayınladı.

Taliban yönetimindeki Afganistan'da Ahlak ve Fazilet Bakanlığı, başkent Kabil'de bazı kadınların 'kötü başörtüsü' taktıkları gerekçesiyle tutukladığını duyurdu.Bakanlık sözcüsü Abdul Ghafar Farooq, "Bunlar İslam toplumunda kötü tesettürü yayan birkaç sınırlı kadın. İslami değerleri ve ritüelleri ihlal ettiler ve toplumu ve diğer saygın kız kardeşleri kötü tesettüre teşvik ettiler." dedi.Kaç kadının tutuklandığını ya da kötü örtünmenin ne olduğunu söylemeyen Farooq, "Her ilde başörtüsüz dolaşanlar tutuklanacak" diye uyardı.Kadınların üç gün önce tutuklandığını belirten Farooq, polisin, konuyu adli makamlara havale edeceğini ya da onların kefaletle serbest bırakılacağını kaydetti.Farooq, bakanlığın yaklaşık iki buçuk yıldır başkentte ve vilayetlerde kadınların doğru şekilde başörtüsü takmadığına dair şikayetler duyduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz hafta, Taliban'la özellikle toplumsal cinsiyet ve insan hakları konularında temas kurması için özel bir temsilci görevlendirmişti.Ancak Taliban, özel temsilcilerin "dış çözümlerin dayatılması yoluyla durumları daha da karmaşık hale getirdiğini" söyleyerek bu fikri eleştirdi.