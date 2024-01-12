Samanyolu Haber /Teknoloji / 4 bin 500 metreden düşen iPhone nasıl sağlam kaldı? /12 Ocak 2024 08:52

4 bin 500 metreden düşen iPhone nasıl sağlam kaldı?

Geçen hafta bir Boeing uçağının gövdesinde açılan delikten düşen iki iPhone telefonun yerde bulunduğunda sağlam olduğu görüldü.

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Alaska Havayolları'na ait uçak, havalandıktan dakikalar sonra gövdenin bir parçası olan kapı tıkacının uçaktan ayrılmasıyla basınç kaybına uğramıştı.

Uçak kısa bir süre sonra ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentine inmiş, yolculardan ya da mürettebattan hiçbiri ciddi şekilde yaralanmamıştı.

Uçaktan düşen kapı tıkacı, Oregon'daki bir evin arka bahçesinde sağlam bir şekilde bulundu.

Yol kenarında bulunan ve hala uçak modunda olan bir iPhone'un fotoğrafını paylaşan bir kişi, söz konusu uçuşa ait bir bagaj teslim makbuzunu açtı.

Sean Bates, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "NTSB'deki Zoe, aradığımda bunun bulunan ikinci telefon olduğunu söyledi" diye yazdı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) euronews'e yaptığı açıklamada olayın ardından yerde iki cep telefonu bulunduğunu doğruladı.

NTSB sözcüsü "Uçuşa ait olması muhtemel iki cep telefonu bulundu. Telefonlar Alaska Havayollarına teslim edildi. Her iki iPhone da çalışır durumdaydı," ifadelerini kullandı.

Bu cihazlar nasıl olur da binlerce metreden düşer ve bozulmadan kalabilir?

Londra Imperial College'dan Uzay Bilimci Simon Foster, euronews'e yaptığı açıklamada binlerce metreden düşen cisimlerin sağlam kalabilmesinin şans eseri olduğunu ancak bunun son hız ve momentumla ilgili olduğunu söyledi.

Örneğin bir nesne uçaktan düşürüldüğünde yerçekimi nesneyi aşağı çeker ama hava direnci onu diğer yöne doğru iter.

Foster "Bir cisim ne kadar hızlanırsa ona uygulanan hava direnci de o oranda artar. Bir noktada yer çekimi havadan gelen geri itmeye, yani hava direncine eşit olur. Bu andan itibaren nesne artık hızlanamaz. Buna son hız denir," ifadelerini kullandı.

"Bu, maddenin alanına ve şekline bağlıdır," diyen Foster "Örneğin bir kişi paraşütle atladığında paraşütünü açar, bu da alanı arttırır. Bu da daha fazla havanın itmesi ve yavaşlama anlamına gelir." dedi

Hem iPhone hem de kapı tıkacı dikdörtgen şeklinde ve nasıl düştüklerine bağlı olarak çok fazla havayı direnci ile karşılaşmış olabilir.

Foster, bir cep telefonunun boyutuna dayanarak saatte yaklaşık 45 km hıza ulaşmasının sadece 12 saniye süreceğini tahmin ediyor.
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