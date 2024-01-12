Pasifikte sular yeniden ısınıyor

Tayvan'da muhalefet partileri "tek ülke, iki sistem" modeline karşı

Tayvan'da seçimler öncesi muhalefet partileri de sürece Pekin'in müdahale etmesine karşı bir tavır sergiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i ülkedeki seçimlere müdahale etmemeye çağırırken ana muhalefet partileri Pekin'in Hong Kong'daki baskılarına dikkat çekerek bu politikanın Tayvan'a da uygulanacağı uyarısında bulunuyor.Seçim sürecini yakından takip eden Washington yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Pekin'e açık bir uyarıda bulunarak Tayvan seçimlerine dışarıdan herhangi bir müdahale ya da etkiye karşı olduklarını söyledi.Washington'un seçimlerde taraf tutmadığını vurgulayan yetkili, "Tayvan'daki seçimlere dışarıdan herhangi bir müdahale ya da etkiye karşıyız. Kim seçilirse seçilsin, Tayvan'a yönelik politikamız aynı kalacak ve ilişkimiz de devam edecek." ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri, adayla resmi diplomatik bağları olmamasına rağmen Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumunda.1997'de Çin yönetimine geri dönen eski İngiliz kolonisi Hong Kong'da Pekin "tek ülke, iki sistem" yönetim modelini uyguluyor.Pekin bu modelin kendisine ait olduğunu iddia ettiği Tayvan için de geçerli olduğunu savunuyor.Ana muhalefet partisi Kuomintang'dan yetkililer ise Tayvan'da bu modeli kabul etmediklerini vurgulayarak, "Eğer Pekin Hong Kong'a bu şekilde davranırsa, Tayvan halkı da bunu izleyecektir. Tayvan halkı 'tek ülke, iki sistem' çerçevesini kesinlikle kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.Hong Kong, iki sistem modeli altında özerklik vaadiyle Çin yönetimine geri dönmüştü.Ancak eleştirmenler, Çin'in özellikle 2020'de aktivistlerin hapse atılmasına, medya kuruluşlarının ve sivil toplum gruplarının kapatılmasına ve muhalefetin bastırılmasına yol açan ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesiyle verdiği sözleri tutmadığını söylüyor.Pekin ise ulusal güvenlik yasasının 2019'daki kitlesel demokrasi yanlısı protestoların ardından düzeni yeniden sağladığını söylüyor.Hafta başında, Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) başkan adayı Lai Ching-te, Hong Kong'un Çin yönetimi altında özgürlüklerden yoksun olmasını eleştirerek, Pekin'in istediği olursa aynı şeyin Tayvan'ın da başına gelebileceğini söyledi.