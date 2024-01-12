Gazze'deki günlük ölüm oranı 21. yüzyılın zirvesinde

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Güney Afrika’nın İsrail'e karşı ‘soykırım’ suçlamasıyla açtığı davanın Lahey’de başladığı gün yayınladığı raporda,Gazze'deki günlük ölüm oranının 21. yüzyılın diğer tüm büyük çatışmalarından daha yüksek olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada İsrail ordusunun her gün 250 Filistinliyi öldürdüğü ve çok daha fazlasının açlık, hastalık ve soğuk nedeniyle hayati risk altında olduğu belirtildi.
Oxfam'ın Orta Doğu Direktörü Sally Abi Khalil, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulmün boyutu ve vahşeti gerçekten şok edici. Gazze halkı 100 gündür cehennemi yaşıyor. Hiçbir yer güvenli değil ve tüm nüfus açlık riski altında." dedi.
Oxfam'ın "kamuya açık verileri kullanarak" yayınladığı rakamlara göre, günlük ortalama ölüm sayısı Suriye'de 96,5, Sudan'da 51,6, Irak'ta 50,8, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da 23,8 ve Yemen'de 15,8.
Refah'taki Oxfam çalışanları aşırı kalabalık, çok az yiyecek ve su olduğunu ve temel ilaçların tükendiğini bildiriyor.
İsrail'in yardım girişini kısıtlaması, sınırları kapatması, kuşatma uygulaması ve sınırsız erişimi reddettiği belirtilen açıklamada "Şu anda ihtiyaç duyulan haftalık gıda yardımının sadece yüzde 10'u girebiliyor." denildi.
Oxfam, açlık ve hastalıktan kaynaklanan büyük yaşam tehdidi konusunda da uyarıda bulundu. Açıklamada, "Soğuk ve yağışlı havanın başlaması, battaniye sıkıntısı, ısıtma cihazları için yakıt ve sıcak su olmaması nedeniyle durumu daha da kritik hale getiriyor." denildi.
Oxfam'ın ortak kuruluşlarından Filistin Tarımsal Yardım Komiteleri (PARC), çadırlarda yaşayanların durumunu "hayal edebileceğiniz her şeyden daha kötü" olarak tanımladı.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılamaya dikkat çekilerek, "Oxfam, faili kim olursa olsun, tüm kitlesel vahşet suçlarının ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve ele alınmasına yönelik tüm çabaları desteklemektedir." ifadesine yer verildi.
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlendi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Beytüllahim ve Ramallah kentlerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
WAFA'da yer alan bir diğer haberde de İsrail güçlerinin Beytüllahim ve Ramallah kentlerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail-Hamas savaşı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi. Tel Aviv, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü bildirdi.