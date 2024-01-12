Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 vakalarındaki patlamanın sebebini açıkladı

Solunum yolları hastalıklarında artış var

Öne çıkan JN.1 varyantnın Omicron'un bir değişkeni olması sebebiyle mevcut aşıların hala bir miktar koruma sağlıyor olması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus Noel ve yeni yıl kutlamaları nedeniyle öne çıkan JN.1 varyantın küresel çapta yayıldığını ve Covid-19 vakalarının arttığını söyledi.Tedros, aralık ayında yaklaşık 10 bin ölümün rapor edildiğini, ay boyunca hastaneye yatışların ise bu tür eğilim bilgilerini paylaşan yaklaşık 50 ülkede yüzde 42 arttığını söyledi.Bu veriler çoğunlukla Avrupa ve Amerika'daki ülkeler tarafından paylaşılıyor.DSÖ'nün Cenevre'deki genel merkezinde gazetecilere açıklama yapan Tedros "Ayda 10 bin ölüm pandeminin zirve yaptığı dönemden çok daha az olsa da, bu düzeyde önlenebilir ölüm kabul edilemez." diye konuştu.Raporlama yapılmayan diğer yerlerde de vaka artışının "kesin" olduğunu söyleyen Tedros, hükümetleri gözetimi sürdürmeye çağırdı, tedavi ve aşılara sürekli erişimin de sağlamasını önerdi.DSÖ Covid-19 teknik sorumlusu Maria Van Kerkhove de toplantıda, koronavirüsün yanı sıra grip, rinovirüs ve zatürre nedeniyle dünya genelinde solunum yolu hastalıklarında bir artış olduğunu belirtti.Van Kerkhove "Bu eğilimlerin kuzey yarımkürede kış ayları boyunca ocak ayına kadar devam etmesini bekliyoruz." dedi ve şu anda yaz mevsiminde olan güney yarımkürede Covid-19'daki artışlara da dikkat çekti.