Dünyanın en hızlı otomobili açık artırmaya çıkıyor

Oldukça rağbet gören 'hiper otomobil' saatte 490 km'nin üzerinde hızlara ulaşabiliyor.



Bu hızı bir bağlama oturtacak olursak, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan ve 850'den fazla yolcu alan Airbus A 380, yaklaşık 300 km/s daha hızlı gidiyor.



Fransız-İtalyan lüks otomobil üreticisi, 110. yıl dönümünü 2019'da önemli bir başarıyla kutladı ve yeni bir prototipi 490 km'lik benzeri görülmemiş bir maksimum hıza çıkardı.



Bu başarının ardından Bugatti Chiron Super Sport 300+ adlı otomobilin sınırlı bir üretimi yapıldı.



Lüks otomobil, turboşarjlı sekiz litrelik bir motora ve 1.577 beygir gücüne sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bir Volkswagen Polo 95 beygir gücüne sahip.



Üretilen 30 modelden sadece sekizi ABD'ye ulaştı ve bu modellerden biri ilk kez halka açık olarak satışa sunulacak.



Otomobil, ABD'li Bonhams Cars şirketi tarafından 25 Ocak'ta ABD'de 5 milyon-5,5 milyon dolar tahmini fiyatla satışa sunulacak.



Bonhams otomobil uzmanı Louis Franke, "Bu hiper otomobillerin özü. Bugatti yüksek performanslı araçlarda benzersiz bir üne sahip ve Chiron Super Sport 300+ da bu mükemmelliğinin bir sembolü." diyor.