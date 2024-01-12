Samanyolu Haber /Dünya / ABD başkan adayı DeSantis: Gazze'den zorla göçe engel olmayacağım /12 Ocak 2024 09:28

ABD başkan adayı DeSantis: Gazze'den zorla göçe engel olmayacağım

Florida Valisi Ron deSantis ABD başkanı seçilmesi halinde İsrail'in Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirilmesine engel olmayacağını belirtti.

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Bu yıl kasım ayında başkanlık seçimlerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için yarışan Florida Valisi Ron deSantis ile ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki eski daimi temsilcisi Nikki Haley dün yapılan televizyon tartışmasında savundukları politikaları tartıştı.

Ron deSantis, başkan seçilmesi halinde "İsrail'in, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmesine engel olmayacağını" söyledi.

DeSantis, ön seçim tartışmasında Filistinlilerin Gazze'den göçe zorlanması konusunda "(İsrail'e) bunu yapmasını söylemeyeceğim." dedi, ancak ikinci bir Holokost'u önlemek için bunu yapmaları gerektiğini hesaplarlamaları halinde onları durdurmayacağını ifade etti.

"İki devletli çözüme inanmıyorum"

Florida Valiliği'nden ABD Başkanlık koltuğuna geçmek için yarışan DeSantis, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmada iki devletli bir çözüme inanmadığını da dile getirdi.

DeSantis, iki devletli çözüm için "Bu, İsrail'in yok oluşu için bir sıçrama tahtası olur. Bu nedenle başkanlığım döneminde, hiçbir koşul altında İsrail'i sözde iki devletli çözümü desteklemeye zorlamayacağım." dedi.

Cumhuriyetçi aday ayrıca Filistin Yönetimi'nin İsrail'i tanımasına rağmen, "Filistinli Arapları" İsrail'in varlığını tanımayı reddetmekle suçladı.

Kongo'ya göç teklifi tartışmaları

Son yaşanan gelişmelerden İsrail'in iki devletli çözüme ancak ikinci devletin tamamen farklı bir kıtada olması halinde açık olabileceği anlaşılıyor.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geçen hafta savaşı çözmenin bir yolunun "Gazze sakinlerinin mültecileri kabul etmeyi kabul edecek ülkelere gönüllü göçünü teşvik etmek" olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonunun, binlerce Filistinlinin Afrika ülkesine yerleştirilmesi konusunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile gizlice görüştüğü bildiriliyor.

Netanyahu ve müttefikleri Filistinlileri zorla göç ettirme fikrini defalarca dile getirmiş,  ancak bu fikir uluslararası toplum tarafından şiddetle reddedilmişti.
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