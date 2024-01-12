Samanyolu Haber /Ekonomi / 2023'te elektrikli otomobil satışları patlama yapmış /12 Ocak 2024 09:33

2023'te elektrikli otomobil satışları patlama yapmış

Elektrikli araç satışları ABD ve Kanada'da yüzde 50 artarken, Avrupa'da yüzde 27 ve Çin'de yüzde 15'lik yükseliş kaydetti.

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Elektrikli ve şarjlı hibrit araçların küresel satışları 2023'te yüzde 31 arttı. 2022'deki yüzde 60'lık artışın bir hayli gerisinde kalmış gibi görünse de sektör uzmanları böyle bir trendin normal olduğunu belirtiyor.

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, "Büyümenin hızı yavaşlıyor, ancak bunun gibi büyüyen pazarlarda beklenen bu. Satışları her yıl ikiye katlayamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'e konuşan Lester, geçen yıl küresel elektrikli araç satışlarının tahmin edilen seviyelerde gerçekleştiğini, 2024 için ise küresel satışların yüzde 25 ila 30 arasında artmasını öngördüklerini kaydetti.

Rho Motion, aralık ayında satışların 1,5 milyon adetle rekor kırdığını bildirdi.

Tamamen elektrikli araçlar (BEVS), 2023'te dünya çapında satılan 13,6 milyon pil destekli araçtan 9,5 milyonunu oluşturdu. Geri kalanını ise şarjlı hibrit araçlar teşkil etti.

Yıllarca hızlanarak artan satışlardan sonra, bazı otomobil üreticileri özellikle Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarının yavaşlamasından endişeli.

Bunun nedenleri arasında sürücülerin iki ila üç yıl içinde daha iyi, daha küçük ve daha ucuz modellerin üretilmesini beklemesi gösteriliyor.
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