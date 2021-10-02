Milan, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etti

Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Milan ilk iç saha maçında Atletico Madrid'i konuk etti. İtalyanlar zorlu rakibi karşısında 20. dakikada Leao ile öne geçse de maçtan 2-1 yenik ayrıldı.







"SÜREKLİ RAKİBİN LEHİNE VERİLDİ"





Karşılaşmanın 29. dakikasında ise Milan oyuncusu Kessie, Cüneyt Çakır tarafından oyundan atıldı. Yenilginin ardından İtalyan takımının çalıştırıcısı Pioli, hakem için, “Yalnızca kırmızı kartta veya penaltıda değil, birçok pozisyonda; hakemin yorumunu gerektiren pozisyonlar sürekli rakibin lehine verildi.” yorumunda bulundu.





La Gazetta Dello Sport, Milan'ın Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet ettiğini yazdı.





HENÜZ PUANI YOK





Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşan Milan, 2-1 öne geçmesine rağmen İngiliz devine dramatik şekilde 3-2 kaybetmişti.





Kırmızı-siyahlı kulüp, Liverpool'un ardından Atletico Madrid'e de yenilerek grubunda henüz puanla tanışamadı.