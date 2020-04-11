Samanyolu Haber /Gündem / Millet sokakta ekmek için birbirine girdi : “Ülkenin anası ağlamış daha ne olsun…” /11 Nisan 2020 01:26

Millet sokakta ekmek için birbirine girdi : “Ülkenin anası ağlamış daha ne olsun…”

Türkiye’de 31 şehir için İçişleri Bakanlığının kararıyla 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilirken vatandaş fırın ve marketlere koştu. Ekmek kuyruğunda kavga da vardı, fırsatçılık yapıp bir ekmeği 5 liraya satan da…

Ekmek sırasında birbirine girdiler

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı getirildiğini yasağın başlamasına sadece 2 saat kala açıkladı. Pazar günü gece yarısına kadar sürecek yasağın ardından halk, ekmek alabilmek için fırınların önünde kuyruk oluşturdu.


 
Ekmek kuyruğunda yaşanan izdihama vatandaş şu sözlerle isyan etti: “Ülkenin anası ağlamış daha ne olsun…”



İstanbul’da bu gece saat 24.00’ten itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı haberinin ardından çok sayıda vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fırın ve marketlere akın etti.

Şirinevler’de sokağa dökülen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü…


Ekmek kuyruğunda salgın fırsatçılığı iddiası da gündeme geldi. Bir fırının bir ekmeği 5 liraya sattığı öne sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Millet sokakta ekmek için birbirine girdi : “Ülkenin... Sonraki Haber >>

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Ekmek sırasında birbirine girdiler

Ekmek sırasında birbirine girdiler

İnfazda eşitlik sağlansın!

İnfazda eşitlik sağlansın!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:51:53