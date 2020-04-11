Millet sokakta ekmek için birbirine girdi : “Ülkenin anası ağlamış daha ne olsun…”

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı getirildiğini yasağın başlamasına sadece 2 saat kala açıkladı. Pazar günü gece yarısına kadar sürecek yasağın ardından halk, ekmek alabilmek için fırınların önünde kuyruk oluşturdu.









Ekmek kuyruğunda yaşanan izdihama vatandaş şu sözlerle isyan etti: “Ülkenin anası ağlamış daha ne olsun…”













İstanbul’da bu gece saat 24.00’ten itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı haberinin ardından çok sayıda vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fırın ve marketlere akın etti.





Şirinevler’de sokağa dökülen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü…









Ekmek kuyruğunda salgın fırsatçılığı iddiası da gündeme geldi. Bir fırının bir ekmeği 5 liraya sattığı öne sürüldü.