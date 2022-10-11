Samanyolu Haber /Gündem / 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor /11 Ekim 2022 14:46

'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor

Türkiye Raporu 'Anketlerin Anketi' çalışmasını yayımladı: 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor

SHABER3.COM

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacağı iddia edilen seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. 

Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.

AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.

HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 olarak hesaplanırken yüzde 7 barajını geçtiği görüldü.
Kararsızlar ve diğer partilerin oy oranı yüzde 9'da kaldı.

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