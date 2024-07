Milyonlar gizli açlık çekerken 'asgari ücret yeter' diyen Çalışma Bakanlığı 17 ton et aldı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Türkiye’de milyonlarca dar gelirli, etsiz yemek, ucuz ekmek ve makarnayla karnını doyurmaya, elindeki parayı bir ay yetirmeye çalışıyor. TÜİK’in enflasyon rakamları ülke gerçeğinin yakınından geçmezken, iktidar kanadı, ayda 10 bin liralık emekli maaşını da 17 bin liralık asgari ücreti de 4 kişilik bir ailenin geçimi için yeterli olduğunu vatandaşın gözün içine baka baka tekrarlıyor. O isimlerden biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.



BİR YIL İÇİN 34 TON ET



Asgari ücreti yeterli bulan ve “Göstergeler olumlu” diyen Işıkhan’ın bakanlığının yemekhanesi için 14 Haziran 2024’te ihale düzenlendi. Bakanlık ihalesi 5 Temmuz 2024’te sonuçlandı, Miret firmasıyla 10 milyon 920 bin TL’lik sözleşme yapıldı. İhale kapsamında 17 bin 850 kilo pirzola, incik, antrikot, dana but ve ciğer alındı. Yaklaşık 6 ay önce, 11 Ocak tarihinde de aynı firmaya, aynı miktardaki et ürünü için 7 milyon 493 bin lira ödenmişti. Böylelikle 5 Temmuz’da alınan etlere, 6 ay içinde yüzde 45 zam geldi. Işıkhan ise hayat pahalılığına sırtını dönüp 17 bin 002 liralık asgari ücreti yeterli buluyor. Asgari ücretlinin ancak rüyasında görebildiği et ürünlerini de devletin kesesinden afiyetle tüketiyor.



LİSTEDE NE VAR?



Bakanlığın aldığı 17 bin 850 kilo et, 3 bin kilo dana döş pençeta, 6 bin kilo dana but, bin 500 kilo dana ciğer, 650 kilo dana işkembe, bin 500 kilo dana kontfrile-antrikot, bin 500 kilo kuzu but, bin 500 kilo kuzu kol, 500 kilo kuzu karski, 400 kilo kuzu pirzola, 400 kilo kuzu gerdan, 400 kilo kuzu incik, 500 kilo kuzu kaburgadan oluştu. Etlerin özelliklerine ilişkin bilgiler de EKAP’ta yayınlanan teknik şartnamede yer aldı.



Etin nasıl olacağı tek tek sayıldı



İhale şartnamesinde etlerin nasıl olacağı tek tek anlatıldı. Şartnamede “Kendine has görünümde, kokuda ve renkte olacaktır. Etlerde et ve yağ renginde değişme, lekeler, matlaşma, et yüzeyinde yapışkan sümüksü ifrazat oluşumu görülmeyecektir. Etlerde derin ve yüzeysel kokuşma kesinlikle bulunmayacaktır. Etlerde kükürtlü ve amonyaklı kokuşma görülmeyecektir. Bir miktar yağ dokusu içeren et alınıp kızartma işlemi yapıldığında ette kokuşma hissini veren koku bulunmayacaktır. Etler haşlanarak tadına bakıldığında tat ve kokusu kendine has özellik ve lezzette olacak; etlerde küflü tat, koku, dışkı ve pislik kokusu, kokuşma, çürüme, hiçbir yabancı tat ve koku bulunmayacaktır’’ denildi.