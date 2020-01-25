Samanyolu Haber /Gündem / Miraç enkazdan sağ çıktı ama hayata tutunamadı /25 Ocak 2020 14:28

Miraç enkazdan sağ çıktı ama hayata tutunamadı

Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde enkazdan 12 saat sonra sağ kurtarılan 12 yaşındaki Miraç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın enkazının altında kalan üç kişilik Dişli ailesiyle sesli iletişim kurdu
3 kişilik Dişli ailesinden Saat 8.10’da Baba Meriç, 1 saat sonra da 6 aylık hamile anne Pınar ve 12 yaşındaki çocukları Miraç Dişli sağ olarak enkazdan çıkarıldı.


Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Miraç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Pınar ve baba Meriç Dişli de oğullarından sonra yaşama tutunamayıp vefat etti. Pınar Dişli 6 aylık hamile idi.


Meriç ailesinin yaşadığı Mavi Göl Apartmanı yaşanan deprem sonrası yerle bir oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Miraç enkazdan sağ çıktı ama hayata tutunamadı Sonraki Haber >>

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:48