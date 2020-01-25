Miraç enkazdan sağ çıktı ama hayata tutunamadı

Arama-kurtarma ekipleri, Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin’de yıkılan Mavi Göl Apartmanı’nın enkazının altında kalan üç kişilik Dişli ailesiyle sesli iletişim kurdu



3 kişilik Dişli ailesinden Saat 8.10’da Baba Meriç, 1 saat sonra da 6 aylık hamile anne Pınar ve 12 yaşındaki çocukları Miraç Dişli sağ olarak enkazdan çıkarıldı.











Hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Miraç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Pınar ve baba Meriç Dişli de oğullarından sonra yaşama tutunamayıp vefat etti. Pınar Dişli 6 aylık hamile idi.







