MİT haberleri nedeni ile yargılanan gazetecilere verilen ceza onandı

Yaptıkları haberlerde "Mit mensuplarını ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında istinaf mahkemesinden karar çıktı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, "Mit Mensubu haberleri" davasında yargılanan hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.



Mahkeme, tüm sanıklar hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama suçundan; Barış Terkoğlu ve E. E. hakkında "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan verilen beraat kararlarını onarken, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan verilen 4 yıl 8 ay 17 gün; aynı suçtan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezalarını da onadı.



KARARA TEPKİ





Barış Terkoğlu kararla ilgili yaptığı açıklamada "Libya'da MİT personelini katleden silahları veren emirle kucaklaştılar. Katleden lideri önümüzdeki günlerde Ankara'da ağırlayacaklarını açıkladılar. Cenaze haberini yapan gazetecileri ise tutuklayacaklar. Vatanseverliğin ve ülkeye ihanetin resmi, güç sayesinde başaşağı duruyor" dedi.



Barış Pehlivan'sa kararla ilgili "MİT şehitlerimizin katillerinin önüne Ankara’da turkuvaz halı serilirken, cenazelerini haber yaptığım için aldığım 3 yıl 9 aylık hapis cezası onandı. Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz." ifadelerini kullandı.



Hapis cezası onanan gazeteci Murat Ağırel de sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara "Libya’da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı. Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın" tepkisini gösterdi.



Cezası onanan gazeteci Ferat Çelik ise karara ilişkin olarak, "Bizzat Erdoğan’ın Moskova dönüşündeki talimatıyla, adliyede hakim ve savcıların ayarlanmasıyla hakkımda verilen hapis cezası İstinaf’ta onanmış. Gazetecilikte bu tür cezalar onur nişanı sayılır. Özgür basını susturamayacaklar" dedi.



AVUKAT HÜSEYİN ERSÖZ'DEN AYM HATIRLATMASI





Davanın avukatlarından Hüseyin Ersöz de konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "İst. BAM 3. Ceza Dairesi, Barış Pehlivan hakkında MİT Şehitleri haberinden kaynaklı verilen Mahkumiyet Kararını kesinleştirdi. AYM önündeki, İfade Hürriyeti İhlali Başvurusuyla ilgili ise henüz Karar yok! 1,5 senedir bekleyen dosyada ne zaman karar verileceği meçhul!" dedi.



"HALKIN HABER ALMA HAKKI AÇISINDAN ÜZÜCÜ BİR OLAY"





Avukat Serkan Günel ise Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamada, "Dünya nın az çok gelişmiş her ülkesinde normal karşılanacak bir cenaze haberinin sosyal medya kışkırtmasıyla harmanlanıp siyasallaşmış yargının ikliminde önce gözaltı sonra tutuklama ve şimdi de hükme dönüştüğü bir süreci hep beraber yaşadık" diye konuştu.



Günel şöyle devam etti:



"Pek tabii Barış Pehlivanın bu dava nedeniyle bir daha cezaevine girmeyecek olması iyi ancak 2022 senesinde halen bir haberin cezalandırılması gazetecilik ve pek tabii halkın haber alma hakkı açısından çok üzücü umarız bu son olur."

