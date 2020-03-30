Modelleme yapıldı: Türkiye'de en az 500 bin kişi virüsü taşıyor

ABD’de yaşayan Sağlık Ekonomisi Uzmanı Dr. İnan Doğan kendi geliştirdiği bir metodla Türkiye'deki vaka sayısını tahmin etmeye çalıştı. Dr. Doğan, Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess'' gemisindeki vakaların seyri ile ABD ve Güney Kore'deki bulaşma/iyileşme oranlarına bakılarak geliştirilen matematiksel modelleme metodunda Türkiye'deki gerçek koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en az 500 bin kişi olduğunu öne sürüyor. Buna göre her 3 günde bir Türkiye'deki vak'a sayısı ikiye katlanarak ilerliyor. Dr. Doğan'ın yaptığı hesap şu ana kadar açıklanan verilerin de bu hesapla tutarlı olduğunu gösteriyor.
Ahvalnews.com'da yer alan Podcast programındaki Dr. İnan Doğan’ın hesaplamalarına göre, bugünler itibariyle Türkiye'de en az 500 bin kişi hastalık mikrobu taşıyor ve 20 Nisan’a kadar bu kişilerin yüzde 1'inin yani 5 bin kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.