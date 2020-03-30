Modelleme yapıldı: Türkiye'de en az 500 bin kişi virüsü taşıyor

ABD’de yaşayan Sağlık Ekonomisi Uzmanı Dr. İnan Doğan kendi geliştirdiği bir metodla Türkiye'deki vaka sayısını tahmin etmeye çalıştı. Dr. Doğan, Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess'' gemisindeki vakaların seyri ile ABD ve Güney Kore'deki bulaşma/iyileşme oranlarına bakılarak geliştirilen matematiksel modelleme metodunda Türkiye'deki gerçek koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en az 500 bin kişi olduğunu öne sürüyor. Buna göre her 3 günde bir Türkiye'deki vak'a sayısı ikiye katlanarak ilerliyor. Dr. Doğan'ın yaptığı hesap şu ana kadar açıklanan verilerin de bu hesapla tutarlı olduğunu gösteriyor.



