Samanyolu Haber /Gündem / Molada dinlenmeye giden genç aşçı odasında ölü bulundu /12 Haziran 2023 20:38

Molada dinlenmeye giden genç aşçı odasında ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle arasında dinlenmek için odasına giden aşçı Ayça Yavuz, mesaiye dönmeyince odasına giden arkadaşları genç kadını ölü buldu.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük  Mahallesi'nde bir restoranda aşçı olarak çalışan 32 yaşındaki Ayça Yavuz, öğle molasında dinlenmek için lojmana gitti. Molası bitmesine rağmen işe geri dönmeyen genç kadını iş arkadaşları telefonla aradı fakat ulaşamadı.

Bunun üzerine lojmanın kapısı kırılarak içeri girildi. Yatağında hareketsiz şekilde bulunan Yavuz için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yavuz'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Vücudunda darp izi olmadığı ifade edilen genç kadının kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği bildirilirken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere otopsi yapılmak için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı, çalışanların ifadesine başvurdu.
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