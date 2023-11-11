Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s ABD'nin kredi notunu negatife çevirdi /11 Kasım 2023 11:14

Moody’s ABD'nin kredi notunu negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Amerika’nın durağan olan kredi not görünümünü negatif olarak revize etti. Moody’s buna büyük bütçe açığı ve borç ödenebilirliğindeki düşüşü gerekçe olarak gösterdi.

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Amerika’da federal harcama ve siyasi kutuplaşma yatırımcılar için artan oranda endişe kaynağı ve Amerika tahvil fiyatları son 16 yılın en düşük seviyesinde.

Moody’s de yazılı açıklamasında Amerika’daki siyasi kutuplaşmaya dikkat çekti.

Açıklamada Kongre’de devam etmekte olan siyasi kutuplaşmanın Kongre üyelerinin borç ödenebilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde uzlaşma riskini arttırdığı vurgulandı.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in Cumartesi günü hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bir harcama paketi sunması bekleniyor.

Moody’s ABD’nin kredi görünüm notunu negatif olarak revize ederken kredi notunu en yüksek seviye Aaa olarak teyit etti.

Moody’s kararına Washington’ın tepkisi gecikmedi.

Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, kredi not görünümünün negatif olarak revize edilmesine katılmadıklarını söyledi ve Amerikan ekonomisinin güçlü olmaya devm ettiğini vurguladı.
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