Moody’s ABD'nin kredi notunu negatife çevirdi

Amerika’da federal harcama ve siyasi kutuplaşma yatırımcılar için artan oranda endişe kaynağı ve Amerika tahvil fiyatları son 16 yılın en düşük seviyesinde.
Moody’s de yazılı açıklamasında Amerika’daki siyasi kutuplaşmaya dikkat çekti.
Açıklamada Kongre’de devam etmekte olan siyasi kutuplaşmanın Kongre üyelerinin borç ödenebilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde uzlaşma riskini arttırdığı vurgulandı.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in Cumartesi günü hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bir harcama paketi sunması bekleniyor.
Moody’s ABD’nin kredi görünüm notunu negatif olarak revize ederken kredi notunu en yüksek seviye Aaa olarak teyit etti.
Moody’s kararına Washington’ın tepkisi gecikmedi.
Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, kredi not görünümünün negatif olarak revize edilmesine katılmadıklarını söyledi ve Amerikan ekonomisinin güçlü olmaya devm ettiğini vurguladı.