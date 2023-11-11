Kuzey Irak petrolleri 'peşin satışa' döndü

Euronews'in haberine göre, DNO ayrıca, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin daha önceki petrol satışları için kendilerine olan birikmiş borcunun 300 milyon doları aştığını açıkladı.
APIKUR daha önce yaptığı açıklamada, Ankara'nın mart ayında Irak-Türkiye boru hattını kapatmasının Irak'a, bölgesel yönetime ve petrol üreticilerine toplamda 7 milyar dolar gelir kaybına yol açtığını bildirmişti.
Uluslararası Tahkim Merkezi (ICC), mart ayında Ankara'nın 2014-2018 yıllarını kapsayan dönem için Bağdat'a tazminat ödemesine hükmetmişti.
Bu kararın ardından Türkiye Irak'ın kuzeyindeki petrol ihracat rotasından akışı durdurmuştu.
Akışların yeniden başlatılmasına ilişkin müzakereler devam ediyor.
Reuters haber ajansına göre Irak hükümeti yetkilileri konuyu görüşmek üzere APIKUR temsilcileriyle ilk kez bir araya geldi.
APIKUR'un diğer üyeleri Genel Energy, Gulf Keystone Petroleum, Shamaran Petroleum, HKN Energy Ltd ve Hunt Oil Irak Kürdistanı'ndaki petrolün yaklaşık yarısını üretiyor.
Geçen nisanda Irak'taki federal hükümet ve Kürt Bölgesel Yönetimi petrol ihracatı konusunda ön anlaşmaya varmış Türkiye'den boru hatlarından petrol pompalamaya devam etmesini isteyeceğini duyurmuştu.