Samanyolu Haber /Politika / Akşener: AYM-Yargıtay çatışmasının vahim sonuçları olur /11 Kasım 2023 11:04

Akşener: AYM-Yargıtay çatışmasının vahim sonuçları olur

"Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır" diyen Akşener, Erdoğan'a çağrıda bulundu.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında TİP Hatay Milletvekili Can Atalay konusunda patlak veren krizin çok "vahim" sonuçları olabileceğini söyledi. Akşener, anayasal devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

"Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır" diyen Akşener, "Dolayısıyla son durum aslında bir 'anayasa/devlet' krizi niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesince, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali yönünde aldığı karara uyulmayacağına ilişkin hükmünü anımsatan Akşener, anayasal hukuk düzeni konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

"Beklentimiz Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına vurgu yapması"

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "taraf değil hakem olacağına dair" değerlendirmesini de yorumlayan Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu açıklama ile Sayın Erdoğan kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağını, yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle görüşerek, meseleye bir hal yolu bulacağını ortaya koyma gereği hissetmiştir. Bu tavır değişikliğinin, yaşadığımız krizin çözümüne katkı sağlamak için önemli olduğunu düşünüyor ve devamının da gelmesini umuyorum"

"Krizi sonlandıracak meşru beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına vurgu yapması, hukuk devletini fiilen askıya alacak böyle bir karara karşı Anayasa ve kanunların belirlediği nizam içinde Anayasa Mahkemesine destek vermesidir."

"Sayın TBMM Başkanı'nın da TBMM'yi hedef alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını vurgulaması, Anayasa'da yazılı görevler çerçevesinde nihai karara göre işlem yapacağını ifade edecek bir tutum alması, TBMM'nin işleyişine ve hukukuna sahip çıkma adına önemli olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'ncı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, patlak veren kriz sonrası Yargıtay'ın tutumunu desteklemişti.












Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener: AYM-Yargıtay çatışmasının vahim sonuçları olur Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:09