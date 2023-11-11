Akşener: AYM-Yargıtay çatışmasının vahim sonuçları olur

"Beklentimiz Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına vurgu yapması"









"Krizi sonlandıracak meşru beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına vurgu yapması, hukuk devletini fiilen askıya alacak böyle bir karara karşı Anayasa ve kanunların belirlediği nizam içinde Anayasa Mahkemesine destek vermesidir."





"Sayın TBMM Başkanı'nın da TBMM'yi hedef alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı karşısında, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını vurgulaması, Anayasa'da yazılı görevler çerçevesinde nihai karara göre işlem yapacağını ifade edecek bir tutum alması, TBMM'nin işleyişine ve hukukuna sahip çıkma adına önemli olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'ncı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiği Özbekistan'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, patlak veren kriz sonrası Yargıtay'ın tutumunu desteklemişti.

















































İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında TİP Hatay Milletvekili Can Atalay konusunda patlak veren krizin çok "vahim" sonuçları olabileceğini söyledi. Akşener, anayasal devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti."Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır" diyen Akşener, "Dolayısıyla son durum aslında bir 'anayasa/devlet' krizi niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.Yargıtay 3. Ceza Dairesince, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali yönünde aldığı karara uyulmayacağına ilişkin hükmünü anımsatan Akşener, anayasal hukuk düzeni konusunda endişe duyduklarını ifade etti.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "taraf değil hakem olacağına dair" değerlendirmesini de yorumlayan Akşener'in açıklamaları şu şekilde:"Bu açıklama ile Sayın Erdoğan kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağını, yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle görüşerek, meseleye bir hal yolu bulacağını ortaya koyma gereği hissetmiştir. Bu tavır değişikliğinin, yaşadığımız krizin çözümüne katkı sağlamak için önemli olduğunu düşünüyor ve devamının da gelmesini umuyorum"