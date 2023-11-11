FBI, Eric Adams’ın cep telefonlarına el koydu

FBI’ın bu hafta başında mahkeme izniyle Adams’ın kişisel elektronik cihazlarına el koyduğu, inceleme tamamlandıktan sonra cep telefonları ve iPad’inin kendisine iade edileceği belirtildi.
Geçtiğimiz hafta başlatılan soruşturma kapsamında, Adams’ın seçim kampanyasında usulsüz bir şekilde Türk hükümeti ve ABD’deki Türklerin sahibi olduğu şirketlerden para alıp almadığı araştırılıyor. FBI, geçtiğimiz hafta seçim kampanyasında bağışlardan sorumlu Brianna Suggs'un evine baskın yapıp iki dizüstü bilgisayar, üç cep telefonu ve "Eric Adams" etiketli bir klasöre el koymuştu.
NewYork Belediye Başkanı Adams’ın seçim kampanyasından sorumlu avukatı Boyd Johnson, kampanyaya usulsüz bir şekilde bağış toplandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında telefonlarına ve bir tablet bilgisayarına el koyduğunu doğruladı. Avukat Johnson, "Belediye başkanı herhangi bir suçla suçlanmadı ve soruşturma sürecinde iş birliğini sürdürüyor’’ dedi.
New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından başladığı öne sürülen soruşturmayla ilgili VOA Türkçe’nin ulaştığı savcılık yetkilileri, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Adams, seçim kampanyasıyla ilgili başlatılan soruşturmaya dair yaptığı son açıklamada, "Eski bir polis olarak personelimin tüm üyelerinin yasalara uymasını, her türlü soruşturmada tam olarak işbirliği yapmasını bekliyorum ve bunu yapmayı da sürdüreceğim. Saklayacak hiçbir şeyim yok" dedi. Soruşturmada, KSK İnşaat Grubu’nun usulsüz bir şekilde Türk hükümeti tarafından sağlanan bağışları kampanyaya aktardığı iddia edilmişti.
VOA Türkçe, soruşturmada adı geçen inşaat şirketi KSK Construction Group’un ortağı Erdan Arkan’a iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştı ancak kendisine ulaşmadı. Arkan, New York Belediyesinden uzun yıllardır çok sayıda ihale alan, şu anda hayatta olmayan Oğuz Gürsel’in sahibi olduğu KİSKA inşaat şirketinin genel müdürlüğünü yürütüyordu. Arkan ve arkadaşları 15 yıl önce KİSKA’dan ayrılarak KSK inşaat şirketini kurdu. KSK’nın hiçbir belediye ya da kamu ihalesine girmediği, şirketin sadece apartman inşaatı yaptığı belirtildi.