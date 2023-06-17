Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı /17 Haziran 2023 10:40

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

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Moody’s’den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 16 Haziran tarihi verilen Türkiye ve Gabon için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody’s’in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirme tarihi 15 Aralık olarak yer alıyor.

Moody’s, halihazırda Türkiye’nin kredi notunu “B3” ve not görünümünü “durağan” olarak değerlendiriyor.
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