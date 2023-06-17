Covid sonrası Türkiye eroin merkezi haline geldi





Avrupa Birliği (AB) kurumuna göre, kıta genelinde uyuşturucu maddelerin çeşitliliği ve bulunabilirliğinin yanı sıra üretimi de artmaya devam ediyor.EMCDDA’nın 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu, Cuma günü açıklandı. Rapor, 27 AB ülkesi ile aday ülke Türkiye'nin ve Norveç’in katkıları ile hazırlandı.EMCDDA Genel Müdürü Alexis Goosdeel tarafından açıklanan rapora göre, Avrupa’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin sorunlar artmaya devam ediyor.Esrar, kokain, amfetamin ve eroin başta olmak üzere, 41 çeşit farklı uyuşturucu türüne işaret edilen rapora göre, bu maddelerin çeşitliliği ve ticareti ve üretimi Avrupa genelinde artmaya devam ediyor.Avrupa genelinde en yaygın olan uyuşturucuların başında esrar geliyor. Onu, kokain, eroin ve diğer sentetik uyuşturucular izliyor.AB genelinde 2021'de toplam 816 ton toz kenevir ve 256 ton kubar esrar ele geçirildi.Aynı dönemde Türkiye’de yapılan operasyonlarda ise, 33 ton reçine kenevir ve 31 yon kubar esrar yakalandı.Ancak 2020’nin sonundan hemen yılın başına kadar ele geçirilen eroin bakımından Türkiye bir rekora imza attı.Türkiye’de 2021 yılında 22,2 ton eroin ele geçirildi. Türkiye’de bir önceki yıl yakalanan eroin miktarı 13,4 ton olarak açıklanmıştı.AB genelinde ise 2021 yılında toplam 9,5 ton eroin ele geçirildi.EMCDDA uzmanlarına göre, 2020 yılında Türkiye’de ve Bulgaristan’da ele geçirilen eroin miktarındaki azalma, Covid salgını nedeniyle uygulanan ulaşım kısıtlamalarının, Balkan güzergahı üzerinden Avrupa’ya yapılan ticaretin aksamasından kaynaklanıyor.Avrupa'da tüketilen eroinin neredeyse tamamı, Taliban'ın Nisan 2022'de haşhaş ekimini yasakladığını duyurduğu Afganistan'dan geliyor.Taliban’ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından, tahmini haşhaş ekimi 2022'de yaklaşık üçte bir oranında arttı.Ancak 2023 için ön bilgiler, haşhaş ekilen alanların önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.Ayrıca, metamfetamin üretimini azaltmak için getirilen paralel önlemlerin de belirli oranda etkili olduğu düşünülüyor.EMCDDA’ya göre, Türkiye’de sıvı form dâhil olmak üzere kullanımı ve ele geçirilmesi hızla artan metamfetaminin de Afganistan’dan ithal edilme olasılığı yüksek.Rapora göre, Ukrayna'daki savaş, Orta Asya, Kafkaslar ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan eroinin trafiğini sekteye uğrattı.Ukrayna yolunun kapanması üzerine, Asya’dan Avrupa’ya yeni güzergahlar kullanılmaya başlandı.AB genelinde esrardan sonra en fazla kullanılan ve yakalanan uyuşturucu ise, Güney Amerika kökenli kokain.Avrupa makamları 2021'de yaklaşık 303 yon kokain ele geçirdi.Bu uyuşturucuların yaklaşık yüzde 75’i Belçika’nın Antwerp ve Hollanda’nın Rotterdam limanlarında yakalandı. İspanya ise ele kokain miktarı açısından 3. sırada yer alıyor.Raporda, organize suç örgütlerinin, diğer AB ülkelerinin yanı sıra komşu ülkelerde bulunan daha küçük limanları da hedef aldığı vurgulandı.Resmi makamlara göre, Avrupa'ya ithal edilen kokainin yalnızca çok küçük bir kısmı polis tarafından ele geçiriliyor.EMCDDA’ya göre, Avrupa’da 2022 yılında 15-64 yaş arasındaki 22 milyon kişi esrar kullandı.Bu yaş kulağındaki AB vatandaşları arasında kokain kullananların sayısı ise, yaklaşık 3,7 milyon oldu.EMCDDA, AB içinde uygulanan farklı mevzuat ve esrar ürünlerinin çeşitliliği nedeniyle, bu maddenin halk sağlığı üzerindeki etkisinden endişe duyulduğunu bildirdi.