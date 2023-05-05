Samanyolu Haber /Gündem / Moskova ABD’yi suçladı /05 Mayıs 2023 14:30

Moskova ABD’yi suçladı

Önceki gece drone’larla Kremlin’e gerçekleştirilen saldırıdan dolayı Moskova, ABD yönetimini suçladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Olayı ‘terör saldırısı’ ve ‘görevdeki başkana suikast’ olarak adlandıran Kremlin, saldırının arkasında planlayıcı olarak ABD’yi suçladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Kremlin Sarayı’na drone’larla düzenlediği saldırı girişiminin planlayıcısının ABD olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü, drone saldırısına karşın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde Kızıl Meydan’da konuşma yapacağını, bu planın iptal edilmediğini de sözlerine ekledi.

Peskov, “Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.
Saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kremlin Sarayında çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyen Peskov, “Neresinin hedef alınacağının dahi Kiev tarafından belirlenmediğini, bunların Washington’da belirlendiğini biliyoruz. Bunlar sonra da Kiev’e iletiliyor ve Kiev de yapması istenen şeyi yerine getiriyor” dedi.

Putin’in Kremlin’e yönelik drone saldırısı girişime nasıl tepki verdiği sorusunu yanıtlayan Peskov, “Biliyorsunuz ki Devlet Başkanı böyle güç ve olağandışı durumlar sırasında sakinliğini her zaman korur ve değerlendirmeleri ile verdiği talimatlarda çok nettir. Yine aynısı yaşandı” ifadelerini kullandı.
Peskov ayrıca, drone saldırısı girişimin ardından Kremlin ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova ABD’yi suçladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:59