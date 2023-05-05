Moskova ABD’yi suçladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Olayı ‘terör saldırısı’ ve ‘görevdeki başkana suikast’ olarak adlandıran Kremlin, saldırının arkasında planlayıcı olarak ABD’yi suçladı.







Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Kremlin Sarayı’na drone’larla düzenlediği saldırı girişiminin planlayıcısının ABD olduğunu söyledi.





Kremlin Sözcüsü, drone saldırısına karşın, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde Kızıl Meydan’da konuşma yapacağını, bu planın iptal edilmediğini de sözlerine ekledi.





Peskov, “Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

Saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kremlin Sarayında çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyen Peskov, “Neresinin hedef alınacağının dahi Kiev tarafından belirlenmediğini, bunların Washington’da belirlendiğini biliyoruz. Bunlar sonra da Kiev’e iletiliyor ve Kiev de yapması istenen şeyi yerine getiriyor” dedi.





Putin’in Kremlin’e yönelik drone saldırısı girişime nasıl tepki verdiği sorusunu yanıtlayan Peskov, “Biliyorsunuz ki Devlet Başkanı böyle güç ve olağandışı durumlar sırasında sakinliğini her zaman korur ve değerlendirmeleri ile verdiği talimatlarda çok nettir. Yine aynısı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, drone saldırısı girişimin ardından Kremlin ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.