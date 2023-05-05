Samanyolu Haber /Gündem / Moskova'da GPS ve carsharing sınırlaması /05 Mayıs 2023 14:33

Moskova'da GPS ve carsharing sınırlaması

Kremlin Sarayına yapılan saldırı sonrası Moskova’da GPS ve carsharing sınırlaması getirildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kremlin Sarayına yapılan saldırı sonrası Moskova’da GPS ve carsharing sınırlaması getirildi. 

Sınırlamalar 9 Mayıs zafer bayramı kutlamaları bitene kadar geçerli olacak.

Ulaştırma Bakanlığı, 10 Mayıs'a kadar Moskova'nın merkez bölgesinde araba kiralamanın (carsharing) mümkün olmayacağını bildirdi.

4 Mayıs’tan itibaren şehir genelinde GPS sisteminde kısıtlamalar yaşandığı, bu bağlamda araç paylaşım kiralama şirketleri ile GPS’e dayalı bisiklet ve scooter firmalarının da çalışamlarında sorunlar yaşanmaya başlanmıştı. 

Yandex servislerinin yanı sıra Whoosh ve Citymobil servislerinin kullanıcıları da Moskova merkez haritalarında coğrafi konumu belirlemede zorluklarla karşılaşıyorlar.

Kısıtlamalar, resmi olarak açıklanmasa da geçtiğimiz günlerde Kremlin’e yapılan İHA saldırılarıyla alakalı.

8 Mayıs'tan 9 Mayıs'a kadar Moskova'da Zafer Bayramı onuruna şenlikli etkinlikler düzenlenecek. 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da ciddi bir geçit töreni yapılacak.
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